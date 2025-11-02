Mattarella non parla ma vigila | il referendum divide ed il suo silenzio non può essere un pretesto per lacerare il Paese Altrimenti - RETROSCENA
Perché, come ripete spesso a chi lo incontra, “la forza della Repubblica è nel rispetto dei ruoli, non nel rumore delle polemiche”. E in questa Italia che sembra voler trasformare ogni confronto in uno scontro, quel silenzio, al Quirinale, vale più di cento discorsi Al Quirinale il silenzio n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
