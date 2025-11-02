Mattanza sul treno | 11 feriti in Uk

Un caraibico e un nero accoltellano i passeggeri a Cambridge, due sono in pericolo di vita. Il governo per ore non ha rilasciato dettagli sull’etnia degli assalitori. 🔗 Leggi su Laverita.info

Regno Unito, la mattanza su un treno diretto a Londra: accoltellati undici passeggeri. Due arrestati. La polizia esclude il terrorismo – Il video - I testimoni: «C'era sangue ovunque, alcuni si sono barricati in bagno per sfuggire alla furia omicida» ... Come scrive msn.com

Accoltellamenti sul treno per Londra, 11 feriti: 2 in pericolo di vita. Starmer: «Attacco terribile», 2 arresti. La polizia: non è «terrorismo» - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King's Cross. Riporta ilmessaggero.it

Regno Unito: dieci feriti dopo un attacco con coltello su un treno, due arresti - Le autorità britanniche hanno fatto sapere che dieci persone sono rimaste ferite dopo un attacco con coltello su un treno diretto a Londra, nove persone risultano in condizioni gravi. Si legge su msn.com

