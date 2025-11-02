Mattanza sul treno | 11 feriti in Uk
Un caraibico e un nero accoltellano i passeggeri a Cambridge, due sono in pericolo di vita. Il governo per ore non ha rilasciato dettagli sull’etnia degli assalitori. 🔗 Leggi su Laverita.info
