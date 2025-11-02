Quando pensi di averle viste tutte dal Pd marchigiano, loro sono sempre in grado di sorprenderti. L’ultima è la sospensione per due anni di Antonio Mastrovincenzo dal partito decisa dalla commissione di garanzia provinciale di Ancona. La "colpa" di Mastrovincenzo è quella di essersi candidato alle regionali in una lista diversa dal Pd, il che è vietato dallo statuto. Sembrerebbe quasi una cosa logica, ma solo se non si ricorda cosa è successo prima delle elezioni. Mastrovincenzo era tra i consiglieri che avevano fatto due mandati e la segreteria regionale era riuscita a imporre il divieto al terzo mandato, salvo concedere una deroga al solo Fabrizio Cesetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mastrovincenzo sospeso. Il Pd va in frantumi: "Bomprezzi si dimetta"