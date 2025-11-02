Mastrovincenzo sospeso Il Pd va in frantumi | Bomprezzi si dimetta
Quando pensi di averle viste tutte dal Pd marchigiano, loro sono sempre in grado di sorprenderti. L’ultima è la sospensione per due anni di Antonio Mastrovincenzo dal partito decisa dalla commissione di garanzia provinciale di Ancona. La "colpa" di Mastrovincenzo è quella di essersi candidato alle regionali in una lista diversa dal Pd, il che è vietato dallo statuto. Sembrerebbe quasi una cosa logica, ma solo se non si ricorda cosa è successo prima delle elezioni. Mastrovincenzo era tra i consiglieri che avevano fatto due mandati e la segreteria regionale era riuscita a imporre il divieto al terzo mandato, salvo concedere una deroga al solo Fabrizio Cesetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mastrovincenzo, 'esclusione da Pd assurda, vertici si esprimano' - "Ritengo la decisione assunta dal comitato provinciale dei garanti del Pd nei miei confronti grave e assurda allo stesso tempo. Secondo ansa.it
Mastrovincenzo 'amarezza per sconfitta, ottimo risultato lista' - Un "risultato straordinario" quello della Civica Ricci presidente, risultata con il 7,34% dei consensi la seconda lista più votata della coalizione di centrosinistra, superando partiti strutturati ... Scrive ansa.it
I nuovi posizionamenti. Mastrovincenzo torna nel Pd. Caporossi affila le "armi" - La nostra sarà un’offensiva culturale, capace di rimettere al centro il valore della buona politica, ... Da ilrestodelcarlino.it