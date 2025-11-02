Masters Parigi la finale tra Sinner e Auger-Aliassime oggi ore 15 | per l' altoatesino in palio 1° posto in classifica e 5° trofeo stagionale - DIRETTA
In caso di vittoria al quinto 1000, Sinner supererebbe il campione in carica Alcaraz, riguadagnan-do l'ambito primo posto del ranking mondiale. Auger-Aliassime cerca invece la matematica quali-ficazione alle Finals Non rallenta la corsa per la vittoria di Jannik Sinner che oggi, 2 novembre or. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sinner contro Auger-Aliassime, la finale Masters 1000 Parigi: a che ora e dove vederla VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, #Sinner perfetto contro #Zverev: finale a Parigi Con una prestazione accademica Sinner supera l'ostacolo Alexander Zverev e si qualifica, per la prima volta in carriera, per la finale del Masters 1000 di #Parigi. L'altoatesino liquida il tedesco con un n - X Vai su X
Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Lo riporta sport.virgilio.it
Sinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale - Aliassime, ecco dove vedere il match in TV gratis e in streaming (domenica 2 novembre). Da libero.it
Sinner contro Auger-Aliassime, la finale Masters 1000 Parigi: a che ora e dove vederla VIDEO - Jannik Sinner arriva alla finale del Masters 1000 di Parigi dopo una semifinale impressionante contro Alexander Zverev, dominando in due set con un punteggio di 6- Da msn.com