Masters Parigi la finale tra Sinner e Auger-Aliassime oggi ore 15 | per l' altoatesino in palio 1° posto in classifica e 5° trofeo stagionale - DIRETTA

Ilgiornaleditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In caso di vittoria al quinto 1000, Sinner supererebbe il campione in carica Alcaraz, riguadagnan-do l'ambito primo posto del ranking mondiale. Auger-Aliassime cerca invece la matematica quali-ficazione alle Finals Non rallenta la corsa per la vittoria di Jannik Sinner che oggi, 2 novembre or. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

masters parigi la finale tra sinner e auger aliassime oggi ore 15 per l altoatesino in palio 1176 posto in classifica e 5176 trofeo stagionale diretta

© Ilgiornaleditalia.it - Masters Parigi, la finale tra Sinner e Auger-Aliassime oggi ore 15: per l'altoatesino in palio 1° posto in classifica e 5° trofeo stagionale - DIRETTA

