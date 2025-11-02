Masters 1000 Parigi Sinner sfida Auger Aliassime | l’azzurro per riprendersi la vetta del ranking | risultato e commento in diretta
Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime nella sua nona finale stagionale: quella del Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ha battuto agevolmente Alexander Zverev per 6-0, 6-1 (il tedesco non era al meglio) e adesso affronta il canadese, che invece ha sconfitto Alexander Bublik qualche ora prima. Un match importantissimo per Sinner, che da quando è rientrato dall’infortunio a Shanghai non ha mai perso tra Six Kings Slam, Atp 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi. Incredibilmente i precedenti vedono i due in perfetta parità, ma nel 2025 il vento è cambiato. Per l’azzurro sarebbe il quinto titolo dopo i due slam (Australian Open e Wimbledon) e i due 500 di Pechino e Vienna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
