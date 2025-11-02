Masters 1000 Parigi Sinner batte Auger Aliassime per 6-4 7-6 | con questa vittoria è di nuovo numero 1 al mondo - VIDEO match point

Sinner trionfa nel Masters 1000 di Parigi, grazie a questa vittoria l'azzurro scavalca Alcaraz tornando il numero 1 del ranking mondiale Jannik Sinner ha vinto la finale del Masters 1000 di Parigi battendo Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6, conquistando il suo quinto titolo 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Masters 1000 Parigi, Sinner batte Auger Aliassime per 6-4, 7-6: con questa vittoria è di nuovo numero 1 al mondo - VIDEO match point

