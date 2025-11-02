Massara prima di Milan Roma | In molti hanno iniziato ad allenare grazie a Galeone Rinforzi in attacco a gennaio? Abbiamo Dybala che…
Massara prima di Milan Roma: «In molti hanno iniziato ad allenare grazie a Galeone. Rinforzi in attacco a gennaio? Abbiamo Dybala che.». Parla il ds giallorosso. Intervenuto a Dazn prima di Milan Roma, Frederic Massara, direttore sportivo club giallorosso, ha dichiarato: RICORDO GALEONE – « Galeone è stato un allenatore che ha valorizzato al massimo i suoi calciatori e in molti hanno iniziato ad allenare grazie a lui ». LA PARTITA – « Il Milan è forte e San Siro è un campo molto difficile. Sicuramente ci darà delle indicazioni chiare sul nostro inizio e sul valore di questa squadra ». ATTACCO – « Sono delle soluzioni che il mister sta provando e cercando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
