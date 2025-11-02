Massara nel pre partita di Milan Roma | Partita che ci darà delle indicazioni chiare Dybala fondamentale ma il nostro attacco può ancora migliorare

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massara nel pre partita di Milan Roma. Il dirigente giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di San Siro Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Roma, Frederic Massara, dirigente giallorosso ed ex rossonero, ha analizzato la sfida di San Siro e il momento della squadra di Gian . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

massara nel pre partita di milan roma partita che ci dar224 delle indicazioni chiare dybala fondamentale ma il nostro attacco pu242 ancora migliorare

© Calcionews24.com - Massara nel pre partita di Milan Roma: «Partita che ci darà delle indicazioni chiare, Dybala fondamentale, ma il nostro attacco può ancora migliorare»

Scopri altri approfondimenti

massara pre partita milanLa precisazione di Pioli in conferenza: "No, non è stato il Milan di Pioli. Ma il Milan di Maldini, Massara, Ibra, Theo, Leao..." - Le note polemiche per il calcio di rigore concesso al Milan hanno fatto passare la risposta in secondo piano, ma ci tengo particolarmente a sottolineare - milannews.it scrive

massara pre partita milanRoma, Massara: “Attacco? Prendiamo atto dei numeri. Mi auguro che possano arrivare molti gol” - Di seguito le parole di Frederic Massara nel pre partita. Come scrive gianlucadimarzio.com

Massara: "Rinnovo Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso" - Dopo il gol decisivo nel derby, l'uomo sotto i riflettori in casa Roma è di nuovo Lorenzo Pellegrini. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Massara Pre Partita Milan