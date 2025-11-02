Masini | Ogni serata è un presente infinito

Ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma – racconta Marco Masini – Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente". è la promessa dell’artista che domani alle 21 farà tappa all’Europauditorium per la tappa (esaurita) del suo tour ’Ci vorrebbe ancora il mare’. Del resto il 2025 rappresenta per Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Masini: "Ogni serata è un presente infinito"

