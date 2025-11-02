Maschere bugie e una verità scomoda | stasera in tv Lamanna non si fa mancare niente Su Rai 1 la terza puntata di Màkari 4

Saverio Lamanna torna a complicarsi la vita, e stavolta lo fa in grande stile. Tra un delitto da risolvere e una fidanzata a cui dovrebbe dire la verità, l’ex giornalista più indeciso della Sicilia si ritrova in un episodio di Màkari che mescola fuoco, maschere e troppi segreti. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay (dove ci sono anche gli episodi e le stagioni già trasmesse) va in onda Il ballo dei diavoli. Si tratta del terzo episodio della quarta stagione di Màkari, la serie prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e tratta dalle opere di Gaetano Savatteri. 🔗 Leggi su Amica.it

