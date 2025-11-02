Grande inizio per la campagna vaccinale antinfluenzale in Lombardia. L’avvio delle vaccinazioni sta facendo registrare numeri da record: sinora sono state somministrate oltre 1.036.000 dosi di vaccino contro l’influenza, con un forte contributo di medici di famiglia e farmacie e ampia adesione delle fasce over 65 e over 80. Rispetto all’anno scorso si evidenzia un incremento di circa 100.000 dosi. Tra i canali principali, le somministrazioni sono state effettuate dai medici di medicina generale (567.945), farmacie di comunità (215.620), pediatri di libera scelta (123.236) e centri vaccinali Asst (53. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Marinoni: “Antinfluenzale da record, scarse adesioni per l’anti-Covid”