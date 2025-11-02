Marina Serra in una luminosa giornata autunnale

Lecceprima.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piscina naturale di Marina Serra (Tricase) in una luminosa giornata autunnale. Foto di Vittorio Ferreri.La piscina naturale di Marina Serra.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Meteo Marina Serra Oggi - A Marina Serra oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, minima 15°C, massima 23°C. ilmeteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marina Serra Luminosa Giornata