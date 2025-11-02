Marina dei Cesari verso l’asta Il prezzo si aggira sui 10 milioni
Conto alla rovescia per il futuro del porto turistico Marina dei Cesari. Se tutto va bene la gara europea per la messa all’asta della marina potrebbe essere fatta per fine gennaio. I meno ottimisti prospettano invece uno slittamento a marzo o aprile. Comunque, dopo ormai quattro anni di attesa, si sta per arrivare alla conclusione di una vicenda strategica per la città. L’assessore Gianluca Ilari, che ha delega per il porto, propende per la seconda ipotesi e cioè marzo-aprile, legando l’asta alla determina del Comune che porta la concessione portuale al 2100. Questo perché, teoricamente, potrebbero essere sollevate eccezioni "per cui ci sono dei tempi tecnici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Marina dei Cesari a Fano, ripristino concessione fino al 2100 - Per l'approdo turistico di "Marina dei Cesari" a Fano, "concessione ripristinata fino al primo settembre 2100: avviata la procedura per il rilancio e la gara pubblica del porto turistico". Secondo ansa.it