Conto alla rovescia per il futuro del porto turistico Marina dei Cesari. Se tutto va bene la gara europea per la messa all’asta della marina potrebbe essere fatta per fine gennaio. I meno ottimisti prospettano invece uno slittamento a marzo o aprile. Comunque, dopo ormai quattro anni di attesa, si sta per arrivare alla conclusione di una vicenda strategica per la città. L’assessore Gianluca Ilari, che ha delega per il porto, propende per la seconda ipotesi e cioè marzo-aprile, legando l’asta alla determina del Comune che porta la concessione portuale al 2100. Questo perché, teoricamente, potrebbero essere sollevate eccezioni "per cui ci sono dei tempi tecnici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marina dei Cesari verso l'asta. Il prezzo si aggira sui 10 milioni