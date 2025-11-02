Maria Pia De Vito | Buarqueana nuovo album con Chico Buarque e Monica Salmaso

ROMA – Si chiama “Buarqueana” il nuovo album di Maria Pia De Vito, disponibile dal 24 ottobre su cd e digitale per la Parco della Musica Records, con la partecipazione straordinaria di Chico Buarque e Mônica Salmaso. Registrato a Rio De Janeiro, questo progetto è dedicato alla traduzione in napoletano e alla reinterpretazione musicale dell’opera di Chico Buarque de Hollanda. Un nuovo album, poetico e letterario, un lavoro a quattro mani, di ricerca del repertorio e affinamento delle traduzioni, seguito passo a passo insieme a Chico, che qui canta anche in due brani. In qualità di ospite, è presente anche la cantante Mônica Salmaso, una delle voci più importanti del brasile contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

