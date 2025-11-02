Margaret Thatcher la donna che cambiò le idee dominanti
Nell’ottobre appena trascorso sono successe così tante cose sul piano della politica interna e internazionale, che è finita in secondo piano una ricorrenza della massima rilevanza: i cento anni dalla nascita di Margaret Thatcher (1925-2013). Questa donna straordinaria, uno dei più rilevanti statisti occidentale della seconda metà del ’900 rimane ancora oggi un esempio insuperabile di leadership che non prende il comando per il puro gusto di comandare (cosa che pure senz’altro aveva!), né per accrescere il potere del suo governo ma, anzi, per ridurre l’invadenza che quel governo esercita sui cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
