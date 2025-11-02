Marelli spegne le polemiche | Non c’è rosso a Bisseck per due motivi

L’episodio più contestato di Verona-Inter è senza dubbio il fallo di Bisseck che per il Verona era da rosso. A fare chiarezza è stato Luca Marelli, moviolista di DAZN, che ha analizzato nel dettaglio l’episodio. Il momento più discusso della partita è arrivato nel secondo tempo, quando Bisseck ha commesso fallo su un avversario lanciato verso la porta. In molti hanno invocato il cartellino rosso per DOGSO (chiara occasione da gol), ma Marelli ha spiegato perché la decisione dell’arbitro di non espellere il difensore dell’Inter sia corretta. “Bisogna vederlo in dinamica – ha spiegato Marelli – perché il fermo immagine può trarre in inganno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it