Sette spettacoli per la nuova stagione del Concordia di Marsciano, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. Taglio del nastro giovedì 13 novembre alle 20.45 con “Il piacere dell’onestà“ di Luigi Pirandello, uno dei testi più rappresentativi del grande drammaturgo siciliano, portato in scena da Pippo Pattavina. Si prosegue con Matthias Martelli, autore e interprete, il 10 dicembre, di “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“, una produzione targata Tsu dove è affiancato da tre cantanti, Laura Capretti, Flavia Chiacchella e Roberta Penta. Altra produzione dello Stabile il 16 gennaio: Controcanto Collettivo porta sul palco il suo ultimo spettacolo “Seconda classe“: un lavoro corale, divertente e spiazzante che indaga i meccanismi del lusso, della ricchezza e della sua esclusività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Bocci star della nuova stagione del Concordia di Marsciano