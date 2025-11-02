Marcella Bella spazientita dalla pubblicità a Ballando con le Stelle la reazione all'annuncio di Milly Carlucci

Per la seconda settimana consecutiva, la concorrente di Ballando incappa nella doppia pausa pubblicitaria in pochi minuti durante i commenti dei giudici alla sua esibizione. La sua reazione alle parole di Carlucci porta la conduttrice a scusarsi: "Che posso fare, Marcella, è il nostro destino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

