Maratona New York 2025 risultati e classifica gara femminile Hellen Obiri vince con un tempo da record
Le keniane Sheila Chepkirui, Sharon Lokedi ed Hellen Obiri si sono fronteggiate a viso aperto per la vittoria della Maratona di New York, l’ultima Major della stagione e per iconicità la 42 km più prestigiosa e importante al mondo. Le tre africane hanno operato uno strappo importante sul Ponte di Queensboro, che attorno al venticinquesimo chilometro è solito essere uno snodo cruciale della corsa a causa della particolare altimetria e del vento che vi soffia (per fortuna oggi splendeva il sole). In quel frangente tre delle grandi favorite della vigilia hanno messo alle corde l’olandese Sifan Hassan, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e poche settimane fa vincitrice della Maratona di Sydney (nuova Major ad affiancare New York, Boston, Chicago, Tokyo, Berlino, Londra), che ha provato una reazione ma che non aveva il passo per rimanere a contatto con le tre favorite della vigilia e ha dovuto lasciare andare le rivali prima di approcciare la Fifth Avenue. 🔗 Leggi su Oasport.it
