Maratona di New York | Kipruto vince al fotofinish L' analisi di coach Rondelli

Edizione spettacolare: Obiri domina e abbatte il record del percorso in 2h19’50” davanti alle connazionali Lokedi e Chepkirui. Tra gli uomini, Kipruto beffa Mutiso per soli 16 centesimi in un arrivo da brividi. Ottima prova per Meucci. Kipchoge finisce piangendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maratona di New York: Kipruto vince al fotofinish. L'analisi di coach Rondelli

