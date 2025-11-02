Maratona di New York 2025 Meucci è undicesimo | il primo tra gli italiani

New York, 2 novembre 2025 – Si è svolta, nella giornata del 2 novembre 2025, una emozionante Maratona di New York. Una edizione di grande partecipazione con 55 mila atleti, tra cui Daniele Meucci, che tra i 2000 italiani iscritti, ha fatto registrare l’undicesima posizione finale, per la competizione maschile. Ha sfiorato la Top Ten l’Azzurro pluridecorato dell’Esercito e storico fondista tricolore. A quarantanni ha realizzato il tempo di 2h10:40, recuperando posizioni nel finale di gara. Alla Maratona di New York ha avuto l’ottavo posto nel 2022 e poi decimo nel 2013. Ha piazzato un’ottima posizione fra i quattro europei. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it