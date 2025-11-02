Mara Venier Vita Privata | Ecco Chi E’ Il Nipote Bellissimo!

Mara Venier si mostra in una dolcissima foto con i nipoti: tra lutti, amore e case regalate, il ritratto più intimo della regina della TV. Il cuore di Mara Venier batte per i suoi nipoti: un amore che conquista i social. Mara Venier, la regina indiscussa della domenica televisiva, non ha mai nascosto il suo amore profondo per la famiglia, e in particolare per i suoi adorati nipoti. I social, dove è seguitissima, sono diventati una sorta di diario pubblico in cui condivide attimi teneri e significativi con loro. L’ultimo post pubblicato su Instagram la ritrae accanto al nipote maggiore, Giulio, 23 anni, e al più piccolo della famiglia, Claudio (detto affettuosamente Iaio), che ha solo 6 anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Mara Venier, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Nipote Bellissimo!

