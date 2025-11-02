Mara Venier cambia l’apertura di Domenica In il dolce gesto per Andrea Delogu
C’è un momento, a volte, in cui la televisione si ferma. In cui la diretta si piega alla vita vera, quella che non concede copioni né prove. È accaduto a Domenica In, quando Mara Venier, con la sua consueta sensibilità, ha scelto di aprire la puntata con un pensiero rivolto ad Andrea Delogu, colpita dalla tragica scomparsa del fratello Evan, morto in un incidente pochi giorni fa. Mara Venier ferma Domenica In per Andrea Delogu. Mentre Andrea Delogu è chiusa in un doloroso silenzio dopo la morte del fratello minore – e non è ancora chiaro quando tornerà in tv – sono tanti i colleghi che le stanno esprimendo affetto e vicinanza. 🔗 Leggi su Dilei.it
