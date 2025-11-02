Manuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione | Periodo difficile ma sono forte

Dopo settimane di indiscrezioni, Manuela Arcuri ha rotto il silenzio. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice ha affidato ai social un messaggio carico di emozione, commentando, seppur indirettamente, le voci che da tempo circolano riguardo alla fine del suo matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Pur senza mai nominarlo direttamente, l’Arcuri ha lasciato trasparire che la separazione sia stata una decisione difficile, frutto di dolore ma anche di una nuova consapevolezza personale. Manuela Arcuri conferma la separazione dal marito. Dopo giorni di indiscrezioni sulla presunta fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri è tornata a parlare, scegliendo i social per condividere un messaggio sincero con i suoi follower. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Manuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione: “Periodo difficile ma sono forte”

Contenuti che potrebbero interessarti

C'erano alcuni indizi sui social di Manuela Arcuri sul divorzio da Giovanni Di Francesco: "Chi ti ama, non tradisce" - X Vai su X

Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco si separano Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra l’attrice e l’imprenditore, celebrato nel 2022, dopo un amore lungo oltre 10 anni. A inizio ottobre, l’attrice aveva aveva pubblicato un post su Instag - facebook.com Vai su Facebook

Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo le voci sulla fine del matrimonio: “Periodo difficile ma sono forte” - Da giorni si rincorrono le voci sulla fine del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Scrive fanpage.it

Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo i rumors: la confessione - Manuela Arcuri torna dai fan e sui social rompe il silenzio dopo i rumors: "Sapete che non è un periodo facile" ... Lo riporta 361magazine.com

Manuela Arcuri tradita e nozze ko? L’attrice rompe il silenzio, conferma amara - L'attrice Manuela Arcuri ha confermato che il matrimonio con Giovanni DI Gianfrancesco è giunto su un binario morto L'articolo Manuela Arcuri tradita e nozze ko? Riporta msn.com