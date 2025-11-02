Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo le voci sulla fine del matrimonio | Periodo difficile ma sono forte

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni si rincorrono le voci sulla fine del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. L'attrice è intervenuta su Instagram e ha parlato di un "periodo non facile" ma ritiene di avere la forza per superarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

manuela arcuri rompe silenzioManuela Arcuri tradita e nozze ko? L’attrice rompe il silenzio, conferma amara - L'attrice Manuela Arcuri ha confermato che il matrimonio con Giovanni DI Gianfrancesco è giunto su un binario morto L'articolo Manuela Arcuri tradita e nozze ko? msn.com scrive

manuela arcuri rompe silenzioDalla bomba su Fedez-Ferragni al divorzio di Manuela Arcuri: i gossip della settimana - Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana. Scrive donnaglamour.it

manuela arcuri rompe silenzioManuela Arcuri e Giovanni: matrimonio finito? I post sospetti sui social - C'è persino chi parla di matrimonio finito. Da ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Manuela Arcuri Rompe Silenzio