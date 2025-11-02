Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo i rumors | la confessione

Manuela Arcuri torna dai fan e sui social rompe il silenzio dopo i rumors: “Sapete che non è un periodo facile”. Dopo settimane di indiscrezioni, Manuela Arcuri ha deciso di rompere il silenzio. L’attrice, da sempre riservata sulla propria vita privata, ha affidato ai social e ad alcune dichiarazioni recenti il suo primo messaggio pubblico dopo le voci insistenti sulla fine del suo matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Senza mai citare esplicitamente l’ex marito, Arcuri ha però lasciato intendere che la sua sia stata una decisione maturata con sofferenza ma anche con consapevolezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo i rumors: la confessione

