Manovra | Tajani ' lavoreremo per migliorarla in settimana riunione su emendamenti'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - - "Per Forza Italia la manovra va nella giusta direzione di sostenere il ceto medio, aumentare i salari più bassi, sostenere le imprese e rinforzare il sistema sanitario. Scelte fortemente volute dal nostro movimento politico". Lo dice Antonio Tajani a Affaritaliani. "Ma in Parlamento lavoreremo per migliorare la manovra. Priorità: cancellare gli aumenti fiscali sugli affitti brevi, aumenti per le forze dell'ordine, cancellazione dell'articolo 18 sulla tassazione dei dividendi, certezze sui finanziamenti per le metro di Roma e Milano e sul collegamento ferroviario Afragola-Napoli", spiega il vice premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Tajani, 'lavoreremo per migliorarla, in settimana riunione su emendamenti'

