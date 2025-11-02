Roma, 2 nov (Adnkronos) - “Dal punto di vista del Mef questa è una manovra ambiziosa, che punta alla stabilità e alla crescita e con un ottimo posizionamento macroeconomico dell'Italia, per un altro governo infatti avere un interlocutore così stabile è un grosso vantaggio". Lo ha detto Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze, a Sussidiario Tv. "L'opposizione, invece, fa un errore di valutazione perché si limita alla manovra e non vede le riforme economiche annesse che sono state fatte in questi anni, dalla legge capitali al fondo dei fondi che migliorerà la liquidità delle imprese, dalla legge di riforma dei mercati finanziari alla riforma del Testo unico della finanza di cui sono relatore”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Centemero, 'è ambiziosa, priorità abbattere il debito pubblico'