Manovra 2026 un altro anno di sconti sulla casa

La prossima Legge di Bilancio si prepara a confermare anche per il 2026 le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie. Niente cambiamenti, dunque, per chi intende mettere mano alla propria abitazione: la detrazione rimane al 50% per la prima casa e al 36% per le seconde e successive, con un tetto massimo di spesa pari a 96 mila euro per ogni unità immobiliare. La riduzione delle aliquote, inizialmente prevista dal 2026, slitterà al 2027. Un altro anno di incentivi pieni. Secondo le prime bozze della Manovra, tutte le agevolazioni legate alla casa verranno prorogate senza modifiche. Il 2026 sarà quindi un anno di continuità rispetto al quadro vigente nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manovra 2026, un altro anno di sconti sulla casa

