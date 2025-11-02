Maltempo in Vietnam almeno 35 morti per alluvioni record e inondazioni | oltre 100mila case allagate

Il maltempo ha colpito le regioni centrali del Vietnam dove è caduta pioggia record che ha provocato inondazioni e distruzioni: almeno 35 morti, allagate 100mila case e morti 40mila animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

