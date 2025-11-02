Maltempo in Toscana | pioggia e temporali in arrivo su tutta la regione allerta gialla prorogata a lunedì 3

Firenzepost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piogge sparse e locali rovesci inizialmente sulle zone di nordovest in graduale estensione al resto della regione dal pomeriggio di oggi, 2 novembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maltempo in toscana pioggia e temporali in arrivo su tutta la regione allerta gialla prorogata a luned236 3

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: pioggia e temporali in arrivo su tutta la regione, allerta gialla prorogata a lunedì 3

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Maltempo in Toscana, prorogata l'allerta gialla per temporali fino a lunedì 3 novembre - Prorogata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest fino alle ore 2 di lunedì 3 novembre ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

maltempo toscana pioggia temporaliForte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno. Sorvegliati in fiumi nel Pistoiese - Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in ... gonews.it scrive

maltempo toscana pioggia temporaliMaltempo, prorogata allerta gialla temporali forti in Toscana - Prorogata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest fino alle ore 2 di lunedì 3 novembre. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Toscana Pioggia Temporali