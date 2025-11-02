Maltempo in Toscana | pioggia e temporali in arrivo su tutta la regione allerta gialla prorogata a lunedì 3

Piogge sparse e locali rovesci inizialmente sulle zone di nordovest in graduale estensione al resto della regione dal pomeriggio di oggi, 2 novembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: pioggia e temporali in arrivo su tutta la regione, allerta gialla prorogata a lunedì 3

Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali forti sulla Toscana nord-ovest - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, in Toscana scuole chiuse in alcuni comuni #toscana - X Vai su X

Maltempo in Toscana, prorogata l'allerta gialla per temporali fino a lunedì 3 novembre - Prorogata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest fino alle ore 2 di lunedì 3 novembre ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Forte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno. Sorvegliati in fiumi nel Pistoiese - Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in ... gonews.it scrive

Maltempo, prorogata allerta gialla temporali forti in Toscana - Prorogata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest fino alle ore 2 di lunedì 3 novembre. msn.com scrive