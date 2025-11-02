Maltempo fra Liguria e Toscana frane e allagamenti

Aulla (Massa-Carrara), 2 novembre 2025 – Frana sulla Cisa: la strada statale 62 è provvisoriamente chiusa al chilometro 11, tra Aulla e Albiano Magra. Sul posto sono intervenuti il personale e i tecnici Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. La frana nella zona delle Lame si è verificata intorno alle 16 e ha interessato la carreggiata in prossimità del Santuario degli Angeli. Sul posto anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini che si è immediatamente recato sul posto e ha attivato carabinieri e polizia locale, coordinandosi inoltre con il sindaco di Santo Stefano Magra per la gestione dell'emergenza e sollecitando Anas per il pronto intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo fra Liguria e Toscana, frane e allagamenti

Radio1 Rai. . #Meteo Maltempo al Nord, con piogge anche forti. #AllertaGialla della Protezione Civile in #Liguria, parte di #Toscana e #Veneto. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aereonautica Militare. - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allagamenti e frane a Pisa e Livorno: tutte le allerte meteo e le previsioni - La fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025 saranno segnati dal maltempo. Da leggo.it

Maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno, evacuata una scuola a Pistoia. La situazione - Una forte ondata di maltempo in Toscana ha causato allagamenti da Pisa a Livorno passando per Prato e Pistoia. meteo.it scrive

Allagamenti, frane e polemiche per il maltempo in Toscana: «L’allerta doveva essere arancione» - Sempre sulla Montagna Pistoiese, frana sul Brennero a San Marcello Piteglio: nel pomeriggio la statale è stata riaperta a senso unico alternato. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it