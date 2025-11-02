Maltempo e allagamenti a La Spezia | strade come fiumi e pronto soccorso sommerso dall'acqua
Temporali e nubifragi a La Spezia oggi hanno riversato terra 25 mm di pioggia in un'ora e ben 80 mm in tre ore che hanno causato lo straripamento di alcuni torrenti con conseguenti allagamenti di sottopassi e scantinati, ma in alcuni casi l'acqua ha invaso anche i piani terra di casa e negozi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Spezia, violento temporale e allagamenti, strade come fiumi. Problemi anche all’ospedale - Maltempo sulla Liguria: la città spazzata dalla pioggia forte. Da msn.com
Maltempo nello Spezzino: chiusa la statale della Cisa per una frana - La situazione più grave sulla strada statale della Cisa, interrotta a causa di uno smottamento tra ... Si legge su ilsecoloxix.it
Problemi alla rete fognaria, allagato il pronto soccorso del Sant'Andrea della Spezia - Un allagamento si è verificato all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Da primocanale.it