Maltempo e allagamenti a La Spezia | strade come fiumi e pronto soccorso sommerso dall'acqua

Temporali e nubifragi a La Spezia oggi hanno riversato terra 25 mm di pioggia in un'ora e ben 80 mm in tre ore che hanno causato lo straripamento di alcuni torrenti con conseguenti allagamenti di sottopassi e scantinati, ma in alcuni casi l'acqua ha invaso anche i piani terra di casa e negozi.