Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre | le regioni a rischio
La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del nord e in gran parte delle regioni del centro sud. In tutto sono 11 le regioni interessate dal nuovo bollettino di allerta meteo per domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
