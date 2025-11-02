Malmenato spogliato e gettato nel fiume la notte di Halloween da una Baby Gang | la denuncia di un 15enne nel Torinese

Un quindicenne si è presentato in questura a Moncalieri, nel Torinese, dichiarando di essere stato picchiato e buttato nel fiume Dora da tre coetanei. Lo rivela La Stampa, che ricostruisce la testimonianza del giovane: “Mi hanno sequestrato il telefono e chiuso in un bagno per ore. Mi hanno rasato, picchiato e poi buttato in acqua a petto nudo “. Nell’ufficio dei Carabinieri il minore è stato accompagnato dalla madre sabato 1 novembre, dopo aver subito i maltrattamenti nella notte di Halloween. I responsabili, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e poi riferito al giornale torinese, fanno parte di una “ baby gang” già nota nel circondario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

