Tante novità per le nuove puntate all'insegna di un "triangolo amoroso". La nostra video intervista al cast della fiction Rai, arrivata alla quarta stagione. Màkari è tornata. Ogni domenica in prima serata su Rai1, con tante novità per il protagonista Saverio Lamanna, nato dai libri di Gaetano Savatteri e portato sullo schermo da Claudio Gioè. Molte novità: non solo la partenza di Suleima (Ester Pantano) e il ritorno di Michela (Serena Iansiti), pronta a sposarsi con lo scrittore Edoardo Laurentano. Ma anche una nuova arrivata in casa: la terribile adolescente Arianna (Giovanna Rosace) che sta scombussolando la vita già frenetica del giornalista investigatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Màkari, Claudio Gioé: "Sì, Saverio Lamanna è il Signore in Giallo della tv"