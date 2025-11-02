Màkari 4 Stasera su Rai 1 l' ultima puntata della serie con Claudio Gioè | Saverio prende in mano la propria vita
Si conclude stasera con il Finale di Stagione la miniserie Màkari, che vede protagonista Claudio Gioè. Ecco le Anticipazioni dell'ultima puntata, in cui Saverio Lamanna dovrà prendere importanti decisioni. L'appuntamento è su Rai 1 in prima serata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
«Santità e amore, cari fratelli e sorelle, coincidono. La santità è l’amore che abbiamo incontrato in tante persone che hanno inciso sulla nostra vita e per le quali stasera e domani preghiamo, è l’amore che speriamo di incontrare nella vita. È ciò a cui vale la p - facebook.com Vai su Facebook
Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto - Si rinnova, questa sera in prima serata su Rai, l'appuntamento con la quarta stagione di Màkari, la serie con Claudio Gioè ambientata in Sicilia e tratta dai libri di Gaetano Savatteri. Segnala msn.com
Màkari 4, la seconda puntata stasera su Rai 1: un ritorno improvviso sconvolge Arianna e Saverio - Claudio Gioè e la quarta stagione di Màkari tornano stasera su Rai 1: nella seconda puntata neppure un nuovo omicidio riesce a distogliere l'attenzione di Saverio dalla sua affollatissima vita privata ... Secondo msn.com
“Màkari 4”, la fiction siciliana con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore: stasera la prima puntata in onda su Rai 1 - Stasera andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della quarta stagione di "Màkari", la fiction ambientata in Sicilia. Segnala newsicilia.it