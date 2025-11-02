Màkari 4 stasera su Rai 1 la terza puntata | un ritorno inaspettato nelle anticipazioni del 2 novembre
A Màkari si rivede un personaggio che gli spettatori conoscono già molto bene, ma il suo ritorno sarà alquanto travagliato: cosa racconta la trama della terza puntata, in onda su Rai 1 in questa domenica 2 novembre 2025 Stasera su Rai 1, alle 21:30, si torna a Màkari per la terza e penultima puntata della serie gialla ambientata tra i panorami di una Sicilia da sogno. La quarta stagione, ancora tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, sta rappresentando una sfida difficilissima per Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè), costretto a fare i conti all'improvviso col suo nuovo ruolo di padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
