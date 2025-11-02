Maignan | Rigore parato a Dybala? Ecco come ci sono riuscito Abbiamo grandi obiettivi ma per i sogni è troppo presto
. Parla il portiere del Milan. È l’eroe indiscusso della serata, l’uomo che ha blindato una vittoria pesantissima. Mike Maignan è stato il protagonista assoluto del posticipo Milan-Roma, terminato 1-0 per i rossoneri. Il portiere francese, autore di un intervento miracoloso sul rigore calciato da Dybala, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN nel post partita. Interrogato sull’importanza di questo successo, che proietta il Milan in piena lotta per la vetta, Maignan ha subito spostato il focus sul collettivo e sulla mentalità del gruppo, vera forza di questa squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
MAIGNAN para il rigore a Dybala! #MilanRoma 1-0 - X Vai su X
UFFICIALE: L'UOMO D'ORO! Luka Modric è il Giocatore del Mese di Ottobre del Milan. Battuti Leão, Maignan e Ricci . GIOCATE DECISIVE: Il croato si è distinto con il lancio per il rigore su Gimenez e l'assist per il pari contro il Pisa. «Certezza»! #Modric - facebook.com Vai su Facebook
Pavlovic bomber a sorpresa, Maignan para un rigore e il Milan batte la Roma - Il Diavolo ha trionfato contro la formazione di Gian Piero Gasperini grazie al gol di Strahinja Pavlovic al minuto 39. Segnala msn.com
Dybala sbaglia il rigore e interrompe una striscia di 18 penalty consecutivi: Maignan ipnotizza l'argentino - Paulo Dybala ha interrotto una striscia positiva di 18 rigori consecutivi a segno con la maglia giallorossa. msn.com scrive
Infortunio Dybala in Milan-Roma: k.o. al momento del rigore sbagliato, cosa si è fatto e i tempi di recupero - Roma sfortunato per Paulo Dybala, alle prese con un infortunio che gli ha impedito di concludere regolarmente l'incontro. Si legge su goal.com