Il Milan di Max Allegri ritrova fiducia e non vuole turbamenti, il caso Maignan va risolto subito, Allegri non sente ragioni. Il nuovo corso del Milan targato Max Allegri sembra finalmente aver trovato la giusta direzione. I rossoneri stanno convincendo, sia per continuità di risultati che per solidità tattica. Allegri, tornato a Milanello con il compito di riportare il club ai vertici, ha ridato ordine e mentalità vincente a una squadra che per troppo tempo aveva smarrito identità e certezze. E infatti, giornata dopo giornata, il Milan è tornato a imporsi in Serie A, mostrando una crescita costante e una compattezza che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Maignan ormai è un caso, Allegri non sente ragioni: già acquistato il sostituto