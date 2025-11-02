La scelta è semplice da raccontare e concreta negli effetti: il primo “din don” del campanile della Basilica di San Martino non partirà più alle 6 ma alle 7. Una correzione piccola, un’ora netta, capace però di cambiare il risveglio del centro cittadino e di ricucire una frattura che nelle ultime settimane aveva acceso discussioni, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Magenta posticipa il primo rintocco: la Basilica di San Martino farà partire le campane dalle 7