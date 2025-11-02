Maculopatia la ricercatrice bellunese Martina Corazzol | Con una protesi aiutiamo a riacquistare un po? di vista
Un?cervello in fuga?? Uno di quei ricercatori che l?Italia rimpiange e che all?estero fanno faville, tipo restituire la vista ai malati di maculopatia? Martina Corazzol,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
News recenti che potrebbero piacerti
La maculopatia essudativa è una grave patologia della retina che richiede un intervento immediato. In questo video il Prof. Andrea Cusumano - fondatore e direttore del centro oftalmologico Rome Vision Clinic - spiega come agiscono i farmaci anti-VEGF. - facebook.com Vai su Facebook