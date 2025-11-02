Maculopatia la ricercatrice bellunese Martina Corazzol | Con una protesi aiutiamo a riacquistare un po? di vista

Ilgazzettino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un?cervello in fuga?? Uno di quei ricercatori che l?Italia rimpiange e che all?estero fanno faville, tipo restituire la vista ai malati di maculopatia? Martina Corazzol,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

maculopatia la ricercatrice bellunese martina corazzol con una protesi aiutiamo a riacquistare un po di vista

© Ilgazzettino.it - Maculopatia, la ricercatrice bellunese Martina Corazzol: «Con una protesi aiutiamo a riacquistare un po? di vista»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Maculopatia Ricercatrice Bellunese Martina