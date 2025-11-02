Macrico nasce un nuovo ente diocesano | 99 anni di comodato e 15 milioni di euro in gioco
Nuovo appello del Comitato Macrico Verde al Vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, dopo la notizia della costituzione di un nuovo ente religioso civilmente riconosciuto: “Diocesi di Caserta ramo ETS (Ente del Terzo Settore)”, formalmente istituito il 24 settembre 2025 e iscritto al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
