Ma scherziamo? Ballando con le stelle bufera dopo l’annuncio di Milly Carlucci su Andrea Delogu
È scoppiata una vera e propria bufera dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La polemica è esplosa sui social già durante la messa in onda, ma si è intensificata soprattutto dopo la fine della trasmissione. La serata è stata segnata da un clima particolare: una delle concorrenti, Andrea Delogu, non era presente in studio. La conduttrice, in gara con il maestro Nikita Perotti, ha infatti subito un gravissimo lutto, la morte del fratello Evan Oscar Delogu, rimasto vittima di un incidente stradale. Nonostante la tragedia, il programma non si è fermato. La puntata è iniziata regolarmente, senza alcun riferimento immediato all’assenza della concorrente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mentre noi ridiamo, scherziamo e festeggiamo Halloween, ieri il ministro Giuli è andato a Lucca Comics e si è fatto fare un autografo con dedica da Tetsuo Hara, il disegnatore di Ken il guerriero. #tetsuohara #LuccaComics #ministrogiuli - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle polemiche su Nancy Brilli: “Non ho fatto alcuna battuta" - Selvaggia Lucarelli, travolta dalle polemiche dopo la puntata di Ballando con Le Stelle, ha voluto chiarire la frase "Bonus lutto" rivolta a Nancy Brilli dopo la perdita del suo cane. Segnala comingsoon.it