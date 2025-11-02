Ma scherziamo? Ballando con le stelle bufera dopo l’annuncio di Milly Carlucci su Andrea Delogu

È scoppiata una vera e propria bufera dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La polemica è esplosa sui social già durante la messa in onda, ma si è intensificata soprattutto dopo la fine della trasmissione. La serata è stata segnata da un clima particolare: una delle concorrenti, Andrea Delogu, non era presente in studio. La conduttrice, in gara con il maestro Nikita Perotti, ha infatti subito un gravissimo lutto, la morte del fratello Evan Oscar Delogu, rimasto vittima di un incidente stradale. Nonostante la tragedia, il programma non si è fermato. La puntata è iniziata regolarmente, senza alcun riferimento immediato all’assenza della concorrente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it