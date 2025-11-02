Ma che c… vuoi? Tu si que vales siparietto in studio tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Caffeinamagazine.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche ieri sera Tu sì que vales ha regalato momenti di pura televisione. La puntata si è accesa soprattutto per un inatteso botta e risposta tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, due colonne portanti del programma e amiche inseparabili nella vita reale. Tutto è nato durante il ritorno in scena di Laura De Marchi, la concorrente che già nelle precedenti puntate aveva dato del “maleducato” a Rudy Zerbi e dell’“ignorante” alla Ferilli. Stavolta la donna – che si presenta con il nome d’arte Laura Marchetti – ha deciso di tornare non per esibirsi, ma per “chiarire”. E da quel momento il clima in studio è diventato incandescente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

c8230 vuoi tu queTú sí que vales: come partecipare gratis come pubblico in studio - Vuoi assistere dal vivo a Tú sí que vales: ti spieghiamo passo dopo passo come prenotare il tuo posto tra il pubblico gratuitamente. Secondo donnaglamour.it

Tú Sí Que Vales 2025, riparte il talent show di Canale 5: i conduttori e la giuria - Oggi, sabato 27 settembre 2025, debutta su Canale 5 l’attesissima 12ª edizione di Tú Sí Que Vales, il talent show che anche la scorsa stagione si è confermato un successo di share e pubblico. Scrive gazzetta.it

Tu si que vales, battibecco tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: «Ma tu che ca**o vuoi da me». Sui social tutti pazzi per le due star Mediaset - Nella prima puntata oltre alle esibizioni dei talent è andato in scena uno dei siparietti più attesi dai fan: quello tra Maria De Filippi e ... Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: C8230 Vuoi Tu Que