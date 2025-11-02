Ma che c… vuoi? Tu si que vales siparietto in studio tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Anche ieri sera Tu sì que vales ha regalato momenti di pura televisione. La puntata si è accesa soprattutto per un inatteso botta e risposta tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, due colonne portanti del programma e amiche inseparabili nella vita reale. Tutto è nato durante il ritorno in scena di Laura De Marchi, la concorrente che già nelle precedenti puntate aveva dato del “maleducato” a Rudy Zerbi e dell’“ignorante” alla Ferilli. Stavolta la donna – che si presenta con il nome d’arte Laura Marchetti – ha deciso di tornare non per esibirsi, ma per “chiarire”. E da quel momento il clima in studio è diventato incandescente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

