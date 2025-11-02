Ma che c… vuoi? Tu Si Que Vales scintille in studio tra Sabrina e Maria

Tvzap.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv.  Sabato sera all’insegna del divertimento e delle sorprese a Tu sì que vales. Il palco si è trasformato in un vero ring quando Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno dato vita a uno scambio di battute taglienti da manuale, lasciando il pubblico a bocca aperta e i social in fermento. La miccia? Il ritorno in scena di Laura De March i, ormai celebre per le sue uscite sopra le righe e i giudizi al vetriolo contro i giudici dello show. Leggi anche:  Ballando con le stelle, chi è stato eliminato e chi ha vinto: polemiche a non finire Tu sì que vales, colpo di scena tra Ferilli e De Filippi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ma che c8230 vuoi tu si que vales scintille in studio tra sabrina e maria

© Tvzap.it - “Ma che c… vuoi?”. Tu Si Que Vales, scintille in studio tra Sabrina e Maria

Leggi anche questi approfondimenti

c8230 vuoi tu queTú sí que vales: come partecipare gratis come pubblico in studio - Vuoi assistere dal vivo a Tú sí que vales: ti spieghiamo passo dopo passo come prenotare il tuo posto tra il pubblico gratuitamente. Si legge su donnaglamour.it

Tú Sí Que Vales 2025, riparte il talent show di Canale 5: i conduttori e la giuria - Oggi, sabato 27 settembre 2025, debutta su Canale 5 l’attesissima 12ª edizione di Tú Sí Que Vales, il talent show che anche la scorsa stagione si è confermato un successo di share e pubblico. Scrive gazzetta.it

Tu si que vales, battibecco tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: «Ma tu che ca**o vuoi da me». Sui social tutti pazzi per le due star Mediaset - Nella prima puntata oltre alle esibizioni dei talent è andato in scena uno dei siparietti più attesi dai fan: quello tra Maria De Filippi e ... Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: C8230 Vuoi Tu Que