Lutto per Francesco Nozzolino addio al papà Eduardo | ‘È morto tra le mie braccia’

Il 28 ottobre, per Francesco Nozzolino, il mondo si è fermato. In un attimo, senza preavviso, la vita che condivideva con suo padre Eduardo, 76 anni, si è spezzata per sempre. Il volto amato di Avanti un altro, l’uomo che in tv fa sorridere con il personaggio “XXXL”, nella realtà oggi è solo un figlio che stringe il vuoto tra le mani, mentre la casa dove vivevano insieme è diventata silenzio. Il racconto dell’ultima mattina. Francesco Nozzolino e suo padre erano una cosa sola. Non semplicemente padre e figlio: erano complici, coinquilini, conforto reciproco. Vivevano insieme, si appoggiavano l’uno all’altro, si aspettavano sempre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lutto per Francesco Nozzolino, addio al papà Eduardo: ‘È morto tra le mie braccia’

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gli avvocati del Foro di Vasto partecipano al lutto che ha colpito il collega Avv. Francesco Genovesi, e la sua famiglia, per la perdita della cara madre. - facebook.com Vai su Facebook

“È morto tra le mie braccia”. Lutto atroce Francesco Nozzolino: racconto straziante - Un lutto profondo ha colpito Francesco Nozzolino, il noto volto televisivo del programma “Avanti un altro” dove è conosciuto come XXXL. Riporta thesocialpost.it

Morto il padre di Francesco Nozzolino: “Si è spento tra le mie braccia mentre andavamo in ospedale, ora sono solo” - Eduardo Nozzolino, 76 anni, lo scorso 28 ottobre ha avuto un malore mentre accedeva all'ospedale di Avellino ... Secondo fanpage.it

Francesco Nozzolino, morto il papà: «Si è spento tra le mie braccia, è l'unica cosa che mi dà conforto. Ora sono solo» - Francesco Nozzolino, volto del programma "Avanti un altro", dove interpreta XXL, piange la scomparsa del padre Eduardo, avvenuta il 28 ottobre scorso. Riporta msn.com