Lutto nel mondo del calcio scomparso l’ex allenatore di Pescara e Udinese | la notizia

Il calcio italiano perde una delle sue figure più iconiche. È morto a 84 anni Giovanni Galeone, storico allenatore e uomo di campo raffinato, capace di lasciare un segno profondo nel gioco e nella formazione di molti tecnici di oggi. L’ex tecnico di Udinese, Pescara e Perugia si è spento all’ ospedale di Udine, dove era ricoverato da alcuni giorni. Il suo nome resterà legato non solo ai risultati, ma soprattutto alla filosofia e all’idea di calcio moderno che ha trasmesso a generazioni di allenatori. Tra i suoi “allievi” più celebri ci sono Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, che ironia del destino si sfideranno proprio questa sera in Milan-Roma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lutto nel mondo del calcio, scomparso l’ex allenatore di Pescara e Udinese: la notizia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso, all'età di 84 anni, Giovanni Galeone In azzurro tra il 1997 e il 1998, l'ex tecnico nativo proprio di Napoli è stato mentore di allenatori importanti come Max Allegri e Gian Piero Gasperini che, tra l'altro, stasera si sfidera - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp - Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara (1986- Lo riporta msn.com

Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini - Storico allenatore e mentore di grandi tecnici come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini Giovanni Galeone si è spento all’età di 84 anni. Come scrive calcionews24.com

Lutto nel calcio, è scomparso Carlo Ricchetti: fu vice di Breda a Latina - Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 55 anni Carlo Ricchetti, centrocampista con un passato di alto livello tra Serie B e C (in carriera anche una storica promozione ... tuttolatina.com scrive