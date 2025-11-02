Addio a Giovanni Galeone, morto a 84 anni. Storico allenatore e mentore di grandi tecnici come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini Giovanni Galeone si è spento all’età di 84 anni. Ex calciatore e allenatore, ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano grazie a una carriera lunga e ricca di esperienze, che lo ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini