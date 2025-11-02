Lutto nel mondo del calcio italiano | si è spento a 84 anni Giovanni Galeone E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Giovanni Galeone, morto a 84 anni. Storico allenatore e mentore di grandi tecnici come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini Giovanni Galeone si è spento all’età di 84 anni. Ex calciatore e allenatore, ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano grazie a una carriera lunga e ricca di esperienze, che lo ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lutto nel mondo del calcio italiano si 232 spento a 84 anni giovanni galeone e8217 stato mentore tra gli alti di allegri e gasperini

© Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini

Contenuti che potrebbero interessarti

lutto mondo calcio italianoTragico lutto nel calcio: è morto tagliandosi l’addome - L’atleta è deceduto a seguito di un incidente mortale. Segnala newsmondo.it

lutto mondo calcio italianoCalcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda: ha fatto la storia - Il mondo del calcio piange la scomparsa di un volto indimenticabile, una figura che ha saputo lasciare un segno profondo non solo per il talento in campo ... Secondo thesocialpost.it

lutto mondo calcio italianoLutto improvviso in Serie A: Di Natale e Montella distrutti - Un altro pesante lutto scuote il mondo del calcio italiano. Lo riporta diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Calcio Italiano