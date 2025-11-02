Lutto nel mondo del calcio italiano | si è spento a 84 anni Giovanni Galeone E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini
Addio a Giovanni Galeone, morto a 84 anni. Storico allenatore e mentore di grandi tecnici come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini Giovanni Galeone si è spento all’età di 84 anni. Ex calciatore e allenatore, ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano grazie a una carriera lunga e ricca di esperienze, che lo ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa della scrittrice lucchese Francesca Duranti. Aveva 90 anni. Tra le sue opere maggiori "La bambina" (1976) ed "Effetti personali" (1988). Ha collaborato anche con la nostra emittente con la rubrica "5 minuti con Fr - facebook.com Vai su Facebook
Tragico lutto nel calcio: è morto tagliandosi l’addome - L’atleta è deceduto a seguito di un incidente mortale. Segnala newsmondo.it
Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda: ha fatto la storia - Il mondo del calcio piange la scomparsa di un volto indimenticabile, una figura che ha saputo lasciare un segno profondo non solo per il talento in campo ... Secondo thesocialpost.it
Lutto improvviso in Serie A: Di Natale e Montella distrutti - Un altro pesante lutto scuote il mondo del calcio italiano. Lo riporta diregiovani.it