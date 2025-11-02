Lutto nel mondo del calcio è morto Giovanni Galeone

L'ex tecnico di Pescara, Udinese e Perugia aveva 84 anni UDINE - Addio a Giovanni Galeone. L'ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misercordia, all'età di 84 anni. Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941, da allenatore ha conquistato quattr.

